El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, renunció este lunes a su cargo y generó incertidumbre dentro del organismo, en un contexto sensible marcado por la reciente implementación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y por reclamos salariales de los trabajadores.

Fuentes oficiales confirmaron la salida del economista, que se concretó pocos días antes de la publicación de los primeros datos de inflación calculados con la actualización metodológica que comenzó a regir este mes. Por el momento, el Gobierno nacional no informó quién ocupará su lugar ni definió una fecha para el anuncio del reemplazo.

Una renuncia en medio de tensiones internas

La salida de Lavagna se produjo en un escenario de fuerte malestar interno dentro del INDEC. El congelamiento salarial que atraviesa el organismo derivó en reclamos de la planta de trabajadores y profundizó los “ruidos internos” en las últimas semanas.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) INDEC expresaron su preocupación por el momento elegido para la renuncia. El delegado gremial Raúl Llaneza advirtió que la decisión “llama poderosamente la atención” y remarcó que el gremio se mantiene en alerta a pocos días de la difusión del IPC con la nueva ponderación. Además, desde el sindicato volvieron a exigir un INDEC independiente del poder político.

La gestión de Marco Lavagna al frente del INDEC

Marco Lavagna asumió como director del INDEC el 30 de diciembre de 2019, durante la gestión del entonces presidente Alberto Fernández, con el aval del exministro de Economía Martín Guzmán. A pesar del cambio de gobierno, el economista continuó al frente del organismo y logró sostener su conducción durante más de seis años.

Durante su gestión, Lavagna encabezó una etapa marcada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas y por el mantenimiento de los estándares de transparencia recuperados tras los años de intervención del organismo durante anteriores administraciones kirchneristas.

El nuevo IPC y un momento técnico clave

La renuncia de Lavagna coincidió con la puesta en marcha de una actualización central para el INDEC: el renovado Índice de Precios al Consumidor. La nueva metodología incorporó la clasificación Coicop 2018, que amplió a 13 las divisiones de relevamiento, con la inclusión de “Seguros y servicios financieros”.

Además, el organismo comenzó a utilizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 para actualizar las ponderaciones del consumo, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos actuales de los hogares argentinos. El próximo dato de inflación, previsto para los primeros días de febrero, será el primero en difundirse bajo este nuevo esquema.

Incertidumbre sobre el futuro del organismo

La salida del titular del INDEC en este contexto abrió interrogantes sobre la continuidad técnica del proceso de actualización estadística y sobre el rumbo que tomará el organismo en los próximos meses. Mientras tanto, puertas adentro, los trabajadores mantienen el estado de alerta y siguen de cerca las definiciones del Gobierno nacional.