María Becerra y Rusher King hicieron oficial su separación por infidelidad

Hasta la noche del viernes estaba todo bien: se habían mostrado juntos y enamorados en el show de Camilo en el Luna Park. Pero algo ocurrió el sábado por la mañana, cuando la intérprete de “Acaramelao” escribió una catarata de tuis que borró a los pocos minutos, pero que no pasó desapercibido por fans. Seguido a esto, dejó de seguir a Rusherking en Instagram y borró todas sus fotos juntos.

“Hijo de mil p... me acabás de cagar el autoestima”, inició escribiendo. “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, preguntó indignada. A modo de cierre, completó: “Gil de mierda pedazo de garca”.

Con estás publicaciones y alertando a todos los fanáticos que se mantenían en vilo por esto, ninguno de los cantantes se expresó al respecto. Hasta este domingo por la mañana, en la que ambos dieron su versión de los hechos, además, de confirmar que estaban separados a través de sus cuentas de Twitter.

La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto🙏🏻 — RUSHER KING (@rusherkingg) December 19, 2021

"La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a María, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, explicó por su parte Rusher. Luego agregó: "Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es".

Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es MIRÁ TAMBIÉN Tini Stoessel saludó a sus fanáticos desde la ventana del hotel en la previa a su show en Río Gallegos — RUSHER KING (@rusherkingg) December 19, 2021

De esta forma, ambos artistas hicieron oficial su separación y aseguraron que lo que haya que resolver será resuelto de forma privada