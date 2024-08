María Cantero, al ex secretaria de Alberto Fernández declaró a favor de Fabiola Yañez: “Era una víctima” La ex secretaria de Alberto Fernández declaró durante más de dos horas en Comodoro Py y confirmó que los chats son reales, pero aclaró que nunca presenció actos de violencia por parte del ex presidente.

Por La Opinión Austral | 22 de agosto 2024 · 17:06 hs.