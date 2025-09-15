Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marianela Mirra confirmó que está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán de 70 años que cumple condena por abuso sexual en arresto domiciliario. La noticia fue revelada por la periodista Laura Ubfal y despeja los rumores que circulaban desde hace semanas.

Después de múltiples especulaciones, la exganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, confirmó que espera su primer hijo junto a José Alperovich. Según reveló Laura Ubfal, Mirra se lo comunicó a su amigo y excompañero de reality, Gastón Trezeguet: “Estoy esperando un bebé de José”.

El embarazo se habría logrado mediante un tratamiento de inseminación artificial, una decisión tomada en pareja, según informó Ubfal.

Una relación bajo perfil y expuesta a los medios

La relación entre Marianela Mirra y José Alperovich se mantuvo discreta durante años, aunque no estuvo exenta de controversias mediáticas.

La relación, que se mantenía bajo perfil, tuvo varios vaivenes mediáticos. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, le confesó Mirra a Trezeguet, recordando las ocasiones en que fue captada por las cámaras visitando a Alperovich en la cárcel.

El vínculo se confirmó públicamente luego de que Alperovich fuera condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y cumpliera arresto domiciliario en un departamento de Puerto Madero, donde actualmente convive con Mirra.

La primera foto juntos

En paralelo, salió a la luz una foto exclusiva, la primera que muestra juntos a Mirra y Alperovich en su convivencia actual en Puerto Madero.

El embarazo, según trascendió, fue posible gracias a un tratamiento de inseminación artificial, una decisión tomada en pareja.

Hace pocos meses, Marianela Mirra había reconocido estar sometiéndose a un tratamiento de fertilidad. La inseminación artificial se realizó en el mismo instituto donde, esa misma semana, Sofía Clerici también se sometió al procedimiento, según informó la periodista Fernanda Iglesias.