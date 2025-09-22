Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido periodista y analista político Mariano Grondona, de 92 años, continúa alejado de la televisión y los paneles políticos tras el accidente cerebrovascular que sufrió en 2012. Su esposa y compañera de vida, Elena Lynch, brindó detalles recientes sobre su estado de salud en el programa Puro Show.

“Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. Igual, estuvo internado”, expresó Lynch, dejando ver la fragilidad de la salud del periodista y la importancia de su entorno familiar.

Mariano Grondona junto a su compañera de vida, Elena Lynch.

Desde el ACV en 2012, Grondona se alejó de las cámaras y de los análisis políticos que lo hicieron famoso, iniciando una etapa más silenciosa de su vida. La reciente doble pulmonía, que coincidió en fecha con la del Papa Francisco, generó preocupación, aunque su familia prefirió mantenerlo en casa. “El estuvo internado, pero decidimos que Mariano Grondona permaneciera en casa, porque es mejor estar allí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado”, aseguró Elena Lynch, subrayando la atención y el cariño que recibe.

El estado actual de Mariano Grondona refleja las secuelas persistentes de su accidente cerebrovascular y la importancia del cuidado familiar en la vida de figuras públicas tras décadas de exposición mediática.