En declaraciones a Mañana Sylvestre por Radio 10, el senador nacional y candidato a la reelección por Fuerza Patria, Mariano Recalde, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei tras el rechazo en el Senado de los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia del Hospital Garrahan.

“Estamos ante una novedad en la historia política argentina: un presidente que se niega a cumplir las leyes. Eso es inconstitucional, una barbaridad”, afirmó el legislador porteño. Según Recalde, la postura del Ejecutivo representa un grave avance sobre el orden institucional y un desconocimiento del Congreso.

“El argumento de la falta de fondos es falso”

El senador cuestionó el argumento del Gobierno nacional sobre la supuesta falta de presupuesto. “No hay presupuesto porque Milei decidió no tenerlo y asigna discrecionalmente los recursos. Hay plata, pero la usan para lo que quieren. Decir que no hay fondos es una tomada de pelo”, remarcó.

En ese sentido, denunció que mientras se niegan fondos a áreas sensibles, se benefician sectores concentrados: “El mismo día que negó fondos al Garrahan y a la discapacidad, el gobierno regaló 1.700 millones de dólares a ocho cerealeras con retenciones cero. Esto no es un modelo productivo, es un modelo extractivo, corrupto, que empobrece al pueblo y enriquece a unos pocos”.

“Son Alí Babá y los 40 ladrones”

Recalde fue más allá y acusó al oficialismo de prácticas corruptas. “Ya lo vimos con Espert, con Karina Milei, con el caso Libra. Son Alí Babá y los 40 ladrones. Lo tenían armado para repartirse millones a costa de los argentinos”, disparó.

También criticó el endeudamiento impulsado por el Gobierno: “Cada seis meses salen a pedir plata afuera, endeudándonos más. No hay programa económico, solo especulación financiera y más pobreza para los argentinos”.

Llamado a votar en octubre

De cara a las elecciones, Recalde llamó a la ciudadanía a participar masivamente en los comicios: “En octubre tenemos otra oportunidad para mandar un mensaje fuerte. Hay que elegir bien a los legisladores y frenar a este gobierno”. Además, recordó que en la Ciudad de Buenos Aires cambió el sistema de votación, por lo que pidió prestar atención y marcar las dos categorías: Senado y Diputados.

Críticas a Patricia Bullrich

Finalmente, el senador apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es la encargada de la represión. Actúa con brutalidad contra jubilados y manifestantes, pero mira para otro lado con el narcotráfico y los socios del gobierno. Es una crueldad absoluta”.