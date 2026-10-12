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El calendario marca una nueva jornada de martes 13, una fecha que despierta curiosidad entre quienes creen en las supersticiones. El tradicional refrán “martes 13, no te cases ni te embarques” resume una creencia transmitida de generación en generación, según la cual conviene evitar determinados acontecimientos y decisiones importantes durante ese día.

La mala fama de esta combinación no tiene un origen único ni completamente comprobado. Su explicación más difundida surge de la unión de dos elementos considerados desfavorables: el martes, relacionado con la guerra y los conflictos, y el número 13, asociado históricamente con los malos augurios.

¿Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte?

Una de las explicaciones más conocidas remite a la mitología romana. El nombre martes deriva de Marte, el dios de la guerra, vinculado con la violencia, la destrucción y los enfrentamientos. Con el paso del tiempo, esa asociación alimentó la idea de que comenzar determinadas actividades en esta jornada podía traer complicaciones.

El número 13 también tiene una carga simbólica en distintas tradiciones. En la cultura cristiana, suele relacionarse con la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles. Judas, identificado como quien lo traicionó, quedó asociado al decimotercer lugar en esa interpretación popular.

La combinación de ambos elementos consolidó la fama del martes 13 como una fecha desfavorable en distintas sociedades, aunque no existe una explicación histórica definitiva que permita establecer un único origen de la superstición.

¿En qué países se considera un día de mala suerte?

La creencia está especialmente arraigada en España, Argentina y otros países de América Latina, donde el martes 13 ocupa un lugar destacado en el imaginario popular.

En cambio, en Estados Unidos, Reino Unido y otras sociedades anglosajonas, el día tradicionalmente asociado con el infortunio es el viernes 13. Italia presenta otra variante: allí, el viernes 17 suele vincularse con la mala suerte.

Qué cosas se recomienda evitar, según las creencias populares

Entre las recomendaciones y prácticas supersticiosas más conocidas se encuentran:

Evitar casamientos y viajes: la tradición sostiene que comenzar estas actividades un martes 13 podría atraer dificultades.

la tradición sostiene que comenzar estas actividades un martes 13 podría atraer dificultades. Postergar decisiones importantes: algunas personas prefieren esperar otro día para iniciar un negocio, firmar acuerdos o realizar cambios relevantes.

algunas personas prefieren esperar otro día para iniciar un negocio, firmar acuerdos o realizar cambios relevantes. No pasar por debajo de una escalera: es una superstición extendida en distintas culturas y no exclusiva de esta fecha.

es una superstición extendida en distintas culturas y no exclusiva de esta fecha. Evitar romper espejos: la tradición popular vincula ese accidente con un período prolongado de mala suerte.

la tradición popular vincula ese accidente con un período prolongado de mala suerte. Recurrir a amuletos o rituales personales: algunas personas llevan objetos considerados protectores, mientras que otras encienden velas blancas o utilizan hojas de laurel como símbolos de buena fortuna.

Estas prácticas forman parte del folclore y las creencias personales. No existe evidencia científica de que realizarlas permita evitar desgracias ni de que incumplirlas provoque acontecimientos negativos.