Este lunes tiene lugar la 53° edición de los Martín Fierro de Televisión. La gala, conducida por Santiago del Moro, distinguirá lo más destacado de la televisión argentina durante 2024 y ya se perfilan fuertes candidatos a quedarse con la ansiada estatuilla.

Antes de la entrega, las figuras del espectáculo recorren la clásica alfombra roja del hotel Hilton, luciendo sus estilismos. Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez, reciben desde diferentes puestos a los invitados y muestran los looks más impactantes.

Mirá los mejores looks de los Martín Fierro 2025

Zaira Nara. Foto: La Opinión Austral

Foto: La Opinión Austral

Iván De Pineda. Foto: La Nación

Maru Botana. Foto: La Nación

Roberto Funes Ugarte. Foto: La Nación

Diego Poggi. Foto: La Nación

Priscila Crivocapich. Foto: La Nación

Mery Del Cerro. Foto: La Nación

Guillermo Capuya. Foto: La Nación

Mora y Toti, la pareja de Margarita. Foto: La Nación

Lola Albrades. Foto: La Nación

Parte del elenco de Margarita. Foto: La Nación

Eliana Guercio. Foto: La Nación