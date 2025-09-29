Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este lunes tiene lugar la 53° edición de los Martín Fierro de Televisión. La gala, conducida por Santiago del Moro, distinguirá lo más destacado de la televisión argentina durante 2024 y ya se perfilan fuertes candidatos a quedarse con la ansiada estatuilla.
Antes de la entrega, las figuras del espectáculo recorren la clásica alfombra roja del hotel Hilton, luciendo sus estilismos. Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez, reciben desde diferentes puestos a los invitados y muestran los looks más impactantes.
Mirá los mejores looks de los Martín Fierro 2025
