Este lunes tiene lugar la 53° edición de los Martín Fierro de Televisión. La gala, conducida por Santiago del Moro, distinguirá lo más destacado de la televisión argentina durante 2024 y ya se perfilan fuertes candidatos a quedarse con la ansiada estatuilla.

Antes de la entrega, las figuras del espectáculo recorren la clásica alfombra roja del hotel Hilton, luciendo sus estilismos. Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez, reciben desde diferentes puestos a los invitados y muestran los looks más impactantes.

Mirá los mejores looks de los Martín Fierro 2025

Zaira Nara. Foto: La Opinión Austral
Foto: La Opinión Austral
Iván De Pineda. Foto: La Nación
Maru Botana. Foto: La Nación
Roberto Funes Ugarte. Foto: La Nación
Diego Poggi. Foto: La Nación
Priscila Crivocapich. Foto: La Nación
Mery Del Cerro. Foto: La Nación
Guillermo Capuya. Foto: La Nación
Mora y Toti, la pareja de Margarita. Foto: La Nación
Lola Albrades. Foto: La Nación
Parte del elenco de Margarita. Foto: La Nación
Eliana Guercio. Foto: La Nación

