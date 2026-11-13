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Eduardo Feinmann se consagró con el Martín Fierro de Oro 2026 en la ceremonia que distinguió a las principales figuras y producciones de la televisión por cable argentina. El conductor de A24 cerró la noche con un discurso en el que definió su mirada sobre el ejercicio del periodismo: “Hacer periodismo es incomodar. Incomodar a quien sea”.

La entrega se realizó este jueves 12 de noviembre y fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La gala tuvo más de 40 categorías y reconoció a conductores, periodistas, programas y señales de televisión paga.

Feinmann llegó al momento de recibir el máximo galardón después de haber obtenido la estatuilla a mejor labor en conducción masculina por su trabajo al frente de Noticiero A24. En esa categoría compitió con Diego Sehinkman, Esteban Godoy y Luis Novaresio.

Visiblemente emocionado, el periodista recibió el Oro y expresó: “Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”.

El presidente de Aptra, entregando el máximo reconocimiento al periodista.

Durante su discurso también hizo referencia a otros periodistas que recibieron la misma distinción en ediciones anteriores. “Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros, para mí es lo más”, manifestó.

Luego, resumió su concepción del oficio con una frase que marcó el cierre de la ceremonia: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda”.

Horas antes, al recibir el reconocimiento por su labor en conducción masculina, Feinmann también había hablado sobre las críticas que recibe por su trabajo.

“Para algunos soy una basura ensobrada y para otros apenas un periodista, y eso es lo que me gusta ser. Solamente un periodista, nada más que eso, le guste a quien le guste. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo; gracias a la gente que nos sigue todos los días”, sostuvo.