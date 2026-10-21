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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial con sus periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

En la previa de la ceremonia, Virginia Lagos dialogó con La Opinión Austral. La actriz y conductora está nominada por El buen modo, el ciclo que conduce en La 2×4 (FM 92.7), en la categoría Programa semanal en FM.

Al hablar sobre la nominación, la conductora expresó su alegría y contó que se enteró de la noticia a través de un llamado telefónico. “Estoy contenta”, señaló .

Durante la entrevista Lago también habló de su pasión por el trabajo y de la energía que encuentra en su profesión. “Me encanta hacer lo que hago. Soy feliz con lo que hago. Entonces ahí está. Si yo no trabajara estaría tristísima”, afirmó.

Además, compartió su gusto por el cine y contó que suele comprar películas para ver en su casa. Consultada por el estreno de la reciente película de Diego Peretti, destacó la importancia de que se sigan realizando producciones nacionales. “Justo venía hablando de esa película, la voy a ver”, indicó.