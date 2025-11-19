Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Favaloro recibió un reconocimiento especial por sus 50 años de compromiso con la salud durante la entrega de los Martín Fierro de la Salud 2025, realizada este martes en Parque Norte, Buenos Aires. La ceremonia convocó a más de 600 invitados del sector público y privado, y puso en valor la trayectoria de la entidad fundada por el doctor René Favaloro.

El homenaje subrayó el rol institucional de la Fundación y su aporte a la medicina argentina, en un año en el que celebra cinco décadas dedicadas a la docencia, la investigación y la atención de alta complejidad. En este marco, la institución impulsa su lema aniversario: “Tecnología al servicio del Humanismo médico”.

El reconocimiento reunió a autoridades del Grupo Olmos, referentes del sistema de salud y miembros de la propia Fundación. Entre ellos estuvieron las doctoras Laura y Liliana Favaloro -directora de Relaciones Institucionales y presidenta de la entidad-, la doctora Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA, y el contador Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos.

También participaron el director médico de la Fundación, Sebastián Defranchi; el director ejecutivo y titular del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Oscar Mendiz; el vicepresidente del Grupo Olmos, Marcelo Carbone; el secretario de la Fundación, Héctor Raffaelli; el tesorero y presidente honorario, Roberto Favaloro; y el ingeniero Héctor Martini, director general de Red BASA.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, celebró el reconocimiento y destacó el compromiso sostenido de la Fundación Favaloro con la salud pública, la excelencia médica y la formación profesional.

El evento cerró un año especial para la Fundación, que continúa consolidando su misión humanista y su aporte científico en el sistema sanitario argentino.