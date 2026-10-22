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María O’Donnell fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026. La periodista recibió el premio a Labor Periodística Femenina y coronó la noche con el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

La gala se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y reunió a las principales figuras de la radio argentina para distinguir las producciones y el trabajo periodístico correspondiente a 2025.

María O’Donnell, premiada por su trabajo en Urbana Play

La periodista fue reconocida por su labor al frente de De acá en más, el ciclo periodístico que conduce por Urbana Play y en el que aborda los principales temas de la actualidad política, económica y social.

María O’Donnell habló con La Opinión Austral durante la gala. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

El premio a Labor Periodística Femenina distinguió su desempeño profesional entre las nominadas de la categoría. Luego, la obtención del Martín Fierro de Oro le otorgó el reconocimiento más importante de la noche.

Una noche de reconocimientos para la radio

La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

La edición 2026 contempló 32 categorías para reconocer a periodistas, conductores, locutores y equipos de producción de emisoras de AM y FM.