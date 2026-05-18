Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Martín Fierro de Televisión, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se llevaron adelante este lunes en el Hotel Hilton.

En esta edición se entregaron 32 galardones que buscaron distinguir el trabajo de quienes forman parte de los distintos canales de aire. La conducción estuvo a cargo de Santiago del Moro, en una transmisión de Telefe a través de todas sus plataformas.

La celebración reunió a las figuras del espectáculo distribuidas en 66 mesas y contó con un menú de tres pasos. La entrada incluyó chutney de mandarina, gominolas de zanahoria, crema de ajo blanco y un compacto de queso cremoso de coliflor y hongos. Como plato principal sirieron lomo de novillo en camisa de panceta casera con guarnición, y el cierre fue un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas.

Santiago del Moro fue el conductor de la ceremonia.

Luego de un emotivo video de apertura, Santiago del Moro presentó la edición número 54 de los premios y expresó: “El premio que todos quieren y todos critican”. Más tarde saludó a Mirtha Legrand, quien recibió una ovación de pie al grito de “Mirtha, Mirtha”.

Minutos después ingresó Luis Ventura, presidente de APTRA, quien manifestó: “Lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo”.

Martín Fierro de Televisión 2026: todos los ganadores

Cultural/Educativo : TIERRAS (telefe)

: TIERRAS (telefe) Panelista Femenina : ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA – telefe)

: ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA – telefe) Aviso Publicitario : DECÍSELO, QUILMES (AB INBEV – LA AMÉRICA)

: DECÍSELO, QUILMES (AB INBEV – LA AMÉRICA) Musical : LA PEÑA DE MORFI (telefe)

: LA PEÑA DE MORFI (telefe) Viajes/Turismo : POR EL MUNDO (telefe)

: POR EL MUNDO (telefe) Big Show : OTRO DÍA PERDIDO (eltrece)

: OTRO DÍA PERDIDO (eltrece) Cronista/Movilero : ALEJANDRO GUATTI (INTRUSOS – América)

: ALEJANDRO GUATTI (INTRUSOS – América) Noticiero diurno : TELENUEVE AL MEDIODÍA (elnueve)

: TELENUEVE AL MEDIODÍA (elnueve) Mejor Actor : LUCIANO CÁCERES (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve)

: LUCIANO CÁCERES (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve) Deportivo : ACTC MEDIA TV (Televisión Pública)

: ACTC MEDIA TV (Televisión Pública) Labor periodística masculina : ROLANDO GRAÑA (AMÉRICA NOTICIAS Y GPS – América)

: ROLANDO GRAÑA (AMÉRICA NOTICIAS Y GPS – América) Jurados : DAMIÁN BETULAR; DONATO DE SANTIS Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)

: DAMIÁN BETULAR; DONATO DE SANTIS Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe) Magazine : CORTÁ POR LOZANO (telefe)

: CORTÁ POR LOZANO (telefe) Revelación : IAN LUCAS (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)

: IAN LUCAS (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe) Director de no ficción : CLAUDIO CUSCUELA (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)

: CLAUDIO CUSCUELA (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece) Autor/Guionista : JUMA FODDE ROMA; MARÍA MEIRA; CARLOS ZICANELLI; GINA ÁLVAREZ Y LEANDRO CUSTO (LA VOZ AUSENTE – eltrece)

: JUMA FODDE ROMA; MARÍA MEIRA; CARLOS ZICANELLI; GINA ÁLVAREZ Y LEANDRO CUSTO (LA VOZ AUSENTE – eltrece) Labor humorística : AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)

: AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece) Labor en conducción femenina : WANDA NARA (MASTRECHEF CELEBRITY – telefe)

: WANDA NARA (MASTRECHEF CELEBRITY – telefe) Humorístico/de actualidad : POLÉMICA EN EL BAR (América)

: POLÉMICA EN EL BAR (América) Noticiero nocturno : TELEFE NOTICIAS (telefe)

: TELEFE NOTICIAS (telefe) Entretenimientos : BUENAS NOCHES FAMILIA (eltrece)

: BUENAS NOCHES FAMILIA (eltrece) Ficción : TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO (elnueve)

: TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO (elnueve) Periodístico: OPINIÓN PÚBLICA (elnueve)