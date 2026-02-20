Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 13.000 personas se inscribieron en las diferentes propuestas educativas del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM), una iniciativa entre las principales empresas petroleras del país, en conjunto con el gobierno de la provincia del Neuquén y el municipio de la ciudad capital, que busca formar nuevos trabajadores para los desafíos que presenta el crecimiento de Vaca Muerta.

Todavía queda un día para inscribirse al proceso de selección de los estudiantes para los primeros cursos.

“Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos y la cantidad de inscriptos para esta primera etapa” sostuvo Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF. “La industria energética va a necesitar perfiles técnicos capacitados y hay un gran interés de la gente en prepararse para formar parte del futuro de Vaca Muerta”.

En marzo inician las clases de los cursos del primer trimestre: operador de perforación, fractura, instrumentación; y curso de seguridad operativa en yacimiento. En los cursos que inician en abril se suma el de mantenimiento mecánico y en los de mayo, los de mantenimiento eléctrico y de producción. Para este año se planea capacitar entre 2000 y 2500 personas.

Las personas que completaron la pre-inscripción van a recibir un mail con la información donde indica a qué curso fueron asignados y en qué horario, o si quedaron en una lista de espera para la próxima convocatoria. Está planificado abrir nuevas inscripciones en mayo y agosto para los cursos de operadores; y se van a sumar otras propuestas que amplían la oferta educativa.

Forman parte del IVM las principales operadoras del Oil & Gas como YPF, Vista, Pluspetrol, Totalenergies y Chevron; y las empresas de servicios Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, TSB, Oilfield & Production Services, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Huinoil, Industrias Juan F. Secco, Milicic, Wenlen y Marbar.