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Telefe ya comenzó con los preparativos para la próxima temporada de “MasterChef Celebrity” y, de a poco, empiezan a conocerse los nombres de las figuras que formarán parte del reality culinario; a través de las redes oficiales de programa, anunciaron que Luck Ra y L-Gante fueron anunciados como los primeros participantes de la nueva edición, que volverá a tener a Wanda Nara como conductora.

Luck Ra, tras su separación de La Joaqui

La incorporación de Luck Ra, también, está atravesada por una situación personal reciente: el cantante cordobés terminó, hace poco, su relación con La Joaqui, la artista que participó de la temporada anterior de MasterChef Celebrity.

De esta forma, su llegada al programa vuelve a conectar la nueva edición con la anterior y coloca al músico en el centro de la atención por un motivo que excede su carrera artística; la separación tuvo una amplia repercusión tanto en los medios como en las redes.

La elección de ambos artistas responde a una de las características que suele tener el formato: reunir figuras de alto reconocimiento público y, al mismo tiempo, participantes cuyas historias personales ya forman parte de la conversación pública.

Pablo Giralt, el primer participante anunciado

A los nombres de Luck Ra y L-Gante se suma Pablo Giralt, quien fue anunciado en julio de este año como el primer participante confirmado de la próxima temporada.

La confirmación se realizó en Telefe Stream, donde se informó que el relator y periodista deportivo será parte del reality culinario en un momento de gran exposición profesional, marcado, especialmente, por su participación en las transmisiones del Mundial 2026.

El desembarco de Giralt profundiza, además, una presencia que MasterChef Celebrity ya tuvo en temporadas anteriores: la incorporación de figuras vinculadas con el fútbol y el periodismo deportivo.

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