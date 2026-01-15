Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo domingo en Comodoro Rivadavia se vivirá la semifinal de la región patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol entre el local Jorge Newbery vs Boxing Club de Río Gallegos.

Matías Clavel, director técnico del Boxing Club, fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos y se refirió a los preparativos para el gran encuentro señalando que el plantel iniciará el viaje con la antelación necesaria para minimizar el desgaste físico.

“Estamos partiendo mañana (hoy) por la noche para Comodoro Rivadavia para llegar a la mañana y empezar a aclimatarse”, señaló.

Sobre los objetivos planteados para este encuentro de ida en las semifinales, Clavel fue enfático en la intención de mantener la identidad del equipo a pesar de la jerarquía del rival. “La idea es plantear un buen partido y sacar un resultado favorable. Saldremos a buscar el partido, imponer nuestro juego. Estará complicado porque tienen un buen plantel”, detalló.

No obstante, barajó que en caso que “nos toca perder que sea por la mínima, que no sea muy abultado para definir en nuestra casa la semana que viene”, explicó el DT, remarcando que para ellos un buen resultado sería “primero ganar o empatar” o, en su defecto por al diferencia mínima.

Adaptación

El análisis táctico del encuentro también contempla la adaptación a las condiciones del terreno, ya que el Boxing suele desempeñarse en césped sintético mientras que el rival posee una superficie natural.

Según Clavel, “la localía vale mucho también el campo de juego de ellos, tienen la cancha de césped natural mientras que nosotros trabajamos en sintético todo el tiempo. En el césped natural la pelota rueda de otra manera en comparación del sintético que es mucho más rápido”.

No obstante, el técnico confía en que esto no representará un obstáculo insalvable debido a la conformación de su plantilla, afirmando que “nuestros jugadores están acostumbrados a ese tipo de césped natural”, una ventaja que podría equilibrar la balanza frente a los locales.

El festejo de plantel albiverde tras meterse en “semis”. FOTO: PRENSA BOXING

Rival

Al evaluar a Jorge Newbery, reconoció que el equipo contrario cuenta con un presupuesto importante y una apuesta sostenida por el ascenso, señalando que en aquella región hay otros torneos generando uyn mayor movimiento de jugadores.

En cuanto a la estructura del Boxing Club, el entrenador destacó la convivencia de futbolistas experimentados con jóvenes promesas de las inferiores. “Estamos con un mix de jugadores. A los locales se le está dando minutos y la posibilidad de jugar. Estamos subiendo muchos chicos de inferiores que están entrenando con el plantel de primera, que tiene la posibilidad a veces hasta ir al banco, chicos categoría 2008, 2007, 2006, que son propios acá de Río Gallegos”, comentó.

Para Clavel, esta mixtura es clave para afrontar el desafío, especialmente al sumar la trayectoria de quienes vienen de otros puntos del país. Además, resaltó la importancia de que los chicos aprendan de referentes como su actual arquero, quien cuenta con pasado en la Selección Argentina y la reserva de River Plate, lo cual genera “como una retroalimentación todo el tiempo”.

El plantel de Newbery festeja en el vestuario en Buenos Aires, tras empatar y meterse en semis.

Con 13 años de labor en las inferiores del club, el técnico enfatizó que su prioridad es darles a estos jóvenes “este tipo de competencia que creo que es lo más lindo que le pasa al jugador acá de la Patagonia”.

Finalmente, reflexionó sobre las dificultades económicas y geográficas que influyen en el armado de los equipos en esta región. Mencionó que equipos de otras zonas pueden tener ciertas facilidades para cerrar incorporaciones debido a la cercanía con otros circuitos futbolísticos y el factor climático. “A veces cuesta mucho poder cerrar jugadores con la distancia que tenemos nosotros y el clima más que nada, todos dicen el viento, todos me hablan del viento”, admitió.