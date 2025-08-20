Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club atraviesa días de transición con nombre propio. Fernando Matías Clavel, nacido y criado en Río Gallegos, asumió la conducción de la Primera y marcó rápidamente la hoja de ruta: sostener la identidad formativa del albiverde y abrir espacio a los juveniles que vienen empujando desde abajo. La novedad llega después de que Javier Guerreiro partiera para dirigir en el Club Deportivo San José de Oruro, institución de gran trayectoria en el fútbol boliviano.

Clavel trazó su presentación en diálogo con La Opinión Austral: “La idea es cambiar la mentalidad de los jugadores y darle rodaje y competencia”. No fue una decisión intempestiva. “La propuesta ya se venía hablando hace tiempo… conozco a la gran mayoría de jugadores que están en el medio local. He sido formador durante muchos años en el club y nunca me apresuré”, expresó. Durante la última temporada integró el cuerpo técnico de Primera como ayudante de Guerreiro y condujo Cuarta y Quinta, lo que le ofrece un conocimiento directo del semillero.

Su recorrido combina cancha y formación académica. “Me fui a Buenos Aires a estudiar Educación Física. Soy profe; estoy a una materia de licenciarme. Soy preparador físico de APFA y estoy terminando mi Licencia Pro en octubre”, detalló. Esa habilitación —remarcó— le abre la puerta a validar su trabajo a nivel sudamericano e internacional. A la par, lleva 13 años de trabajo en Boxing: “He estado desde la categoría 98–99 hasta la actualidad, que tuve la 2008 y 2009”.

El nuevo DT subrayó que el proyecto se apoyará en una base conocida y en una renovación ordenada. “Mantenemos una base y después vamos a ir trabajando con los más chicos, dándoles la posibilidad”, sostuvo. El objetivo, dijo, es que los juveniles elijan quedarse para competir en Cuarta y dar el salto a Primera dentro de un marco de exigencia diaria: “Me la tomo con mucha calma. La idea es mostrar el trabajo; las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre con la misma actitud”.

El enfoque también apunta a reconstruir hábitos competitivos. “Somos un club donde alimentamos el fútbol… hasta a nivel nacional”, recordó, en alusión a la proyección que Boxing ha tenido con sus categorías formativas. Clavel confirmó que ya trabaja con un cuerpo técnico armado y un grupo de jugadores que mezclará experiencia con juventud. “Estamos trabajando todos los días… me llegó la noticia, armé un buen grupo de trabajo y vamos a ir formando y dándole experiencia a los chicos que vienen desde abajo”, resumió. En ese camino, el debut de su ciclo asoma exigente: “El sábado tenemos partido”, indicó, sin apartarse del tono prudente que eligió para el inicio.

Un cambio con sello de casa

El arribo de Clavel sella una continuidad conceptual: el entrenador conoce las divisiones menores, convivió con el plantel superior y pone el acento en el desarrollo interno. En un contexto de recambios lógicos, el rumbo albiverde se apoya en el trabajo cotidiano y en un mensaje claro para su cantera: hay lugar, siempre que el esfuerzo y la competencia marquen el camino.

El fútbol local suele pedir respuestas rápidas, pero los procesos valen tanto como los goles. Con Clavel al frente, Boxing apuesta a un proyecto de pertenencia que recupere hábitos, promueva juveniles y fortalezca una idea reconocible. La primera prueba llegará pronto; el desafío, admitió el DT, será sostener una convicción simple y exigente: trabajar todos los días para que la Primera sea la consecuencia natural del semillero.