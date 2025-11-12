Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex presidente Mauricio Macri volvió a pronunciarse públicamente con un mensaje crítico hacia la clase política argentina. Durante la entrega de los Premios Ben-Gurión 2025, realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón, el líder del PRO afirmó que “Argentina necesita una dirigencia que transforme la potencialidad en realidad” y expresó su hartazgo ante los discursos comparativos con otros países: “Estoy cansado de escuchar que Argentina podría ser como Australia o Canadá”.

Macri sostuvo que “la falla no está en la gente sino en la dirigencia” y reclamó que “faltan personajes que actúen con coraje”. Sus palabras fueron interpretadas como una nueva señal de distancia con el presidente Javier Milei, en un contexto de tensiones políticas tras la reciente reconfiguración del Gabinete libertario.

La relación entre ambos volvió a tensarse luego de que Milei designara a Diego Santilli, dirigente del PRO, como ministro del Interior, sin que el expresidente tuviera injerencia directa en la decisión. El movimiento generó malestar en algunos sectores del macrismo, que cuestionaron la falta de consulta y los cambios en la estructura del ministerio.

Durante el evento, organizado por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG), Macri destacó los valores de liderazgo y compromiso ético de los premiados, trazando un paralelo con la política argentina. “Una sociedad se transforma cuando hay mucha gente que actúa sin especular”, subrayó, y añadió: “Qué bueno que hoy reconozcan a quienes hacen lo correcto más allá de lo conveniente. Argentina necesita eso”.

En paralelo, el Gobierno nacional oficializó mediante decreto una serie de modificaciones administrativas que afectan al Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete -a cargo de Manuel Adorni- y el área de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich.

La ceremonia de jura de Santilli en la Casa Rosada dejó ver algunos roces internos. “Ojalá Diego tenga todos los instrumentos que debe tener un ministro del Interior”, expresó el diputado Cristian Ritondo, uno de los dirigentes más cercanos a Macri, en una frase que reflejó el clima político dentro del PRO y la alianza con Milei.