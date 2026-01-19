Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Foro PescAR 2026, el principal espacio de debate estratégico de la industria pesquera argentina, confirmó la participación del expresidente Mauricio Macri como keynote speaker (orador principal) de su segunda edición, que se realizará el jueves 5 de marzo de 2026 en el Rayentray Hotel de Puerto Madryn.

La presencia de Macri suma una voz de alto nivel político e institucional a una agenda que busca analizar los principales desafíos del sector pesquero argentino, con foco en el desarrollo productivo, el federalismo, la competitividad exportadora y la sostenibilidad de una actividad clave para la economía nacional.

Con una extensa trayectoria en la gestión pública y privada, Macri fue Presidente de la Nación (201502019), Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante dos períodos consecutivos (2007–2015) y presidente del Club Atlético Boca Juniors (1995-2008), además de contar con experiencia empresarial en la conducción de organizaciones complejas, procesos de transformación y liderazgo.

Las autoridades presentes en el Foro PescAR 2025 que se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, una vez más en el Rayentray Hotel.

Durante su participación en el Foro PescAR 2026, el expresidente compartirá una mirada estratégica sobre el contexto nacional e internacional, el rol de los sectores productivos y exportadores, y los desafíos que enfrenta la Argentina para consolidar un desarrollo económico sostenible.

Desde el Comité Organizador del Foro PescAR destacaron la importancia de esta confirmación para la consolidación del evento: “La presencia de Mauricio Macri como keynote speaker jerarquiza al Foro PescAR y refuerza nuestro objetivo de generar un espacio de diálogo plural, donde la industria pueda escuchar miradas estratégicas sobre el país, la producción y el desarrollo federal”, señalaron.

La pesca es una de las actividades centrales de la economía de la región.

En la misma línea, agregaron: “La pesca es una actividad profundamente federal y exportadora. Contar con un expresidente analizando el escenario macro, la política productiva y los desafíos estructurales de la Argentina aporta una dimensión clave al debate que proponemos”.

El Foro PescAR celebró en 2025 su primera edición con más de 700 asistentes y entradas agotadas, posicionándose como una verdadera plataforma de encuentro entre empresas, dirigentes sectoriales, funcionarios, especialistas, proveedores y referentes del ámbito político, económico y técnico.

La edición 2026, organizada conjuntamente por CAFACH y CAPIP, volverá a reunir en Puerto Madryn a los principales actores de la industria pesquera argentina, con una agenda orientada al diálogo, la innovación y la construcción de consensos para el futuro del sector.