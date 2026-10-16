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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las figuras centrales de una ceremonia que reunió a artistas, periodistas y referentes del espectáculo.

Maxi El Brother, quien estuvo nominado como Mejor Manager Artístico, manifestó a La Opinión Austral: “Estoy muy contento porque premiaron a Elián por su trayectoria, seis años metiéndole. La gente lo conoce, pero su trabajo viene de antes”.

Sobre las pólemicas en las que siempre se ve envuelto el premiado como Mejor Artista Urbano, observó: “Siempre le van a buscar la noticia para que trascienda, uno lo que le dice es que no se tiene que meter en ese tipo de cuestionamientos, de provocaciones, pero cuesta, uno también tuvo su edad, 25 años, y es bastante temperamental”.

Recientemente, en el programa PH Podemos Hablar, L-Gante reveló que tuvo su primer contacto y consumo de cocaína a los 13-14 años. “Me enteré como todos ustedes, a mí también como que se me hizo un nudo en la garganta porque creo que fue muy real de él, muy orgánico, que lo contó en ese momento, como que lo sintió y sintió algo liberador también”.

“Para mí estuvo bueno hablar de esas cosas, a veces uno no se anima, y fue referencia para un montón de pibes que se callan, que no cuentan, él lo contó, se animó y puede ser ejemplo para muchos“, concluyó.