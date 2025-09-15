Un hecho de extrema gravedad sacudió este lunes a la señal Crónica HD, cuando un hombre armado con un cuchillo logró ingresar a las instalaciones del canal y sembró pánico entre periodistas, técnicos y trabajadores de prensa.

El episodio ocurrió en horas de la mañana, mientras se transmitía en vivo el primer noticiero de la jornada. De acuerdo con testigos, el individuo burló al personal de seguridad en la entrada y se dirigió directamente hacia los estudios de transmisión, donde irrumpió gritando: “Soy el mejor y me quieren matar”.

La situación obligó a interrumpir la programación, al tiempo que se activó el protocolo de evacuación del edificio. Los trabajadores fueron retirados de manera preventiva mientras se daba aviso urgente a las fuerzas de seguridad.

Minutos más tarde, arribaron efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes montaron un operativo para contener al agresor. Tras varios momentos de máxima tensión, lograron reducirlo y trasladarlo a un centro de salud para ser evaluado, ya que presentaba un cuadro de alteración psíquica y violencia descontrolada.

En medio del ataque, el hombre provocó destrozos en la redacción y áreas de trabajo, lo que incrementó la angustia del personal que se encontraba cumpliendo funciones. Si bien no hubo heridos de gravedad, la irrupción generó una fuerte conmoción en la señal, que en ese momento estaba al aire.

Fuentes policiales confirmaron que el sujeto se encuentra bajo custodia y que se investiga cómo logró vulnerar la seguridad del edificio. Por estas horas, se analiza su identidad, sus antecedentes y las motivaciones detrás de su violenta irrupción.