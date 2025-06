Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional Máximo Kirchner dio una entrevista en Radio Con Vos, donde expresó que no le resultaría “simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, aunque sostuvo que siempre estará “a disposición” de la organización política que representa por La Cámpora. Reconoció la magnitud del momento institucional, manifestando que considera “muy mal lo que está sucediendo”, en alusión a las restricciones judiciales que pesan sobre la expresidenta.

Incluso, dentro de la entrevista, Máximo se enteró en vivo y en directo que la justicia iba a autorizar a Cristina Fernández de Kirchner a salir al balcón del departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución. “En mi caso, habrá que pensarlo, obviamente que uno está siempre a disposición de la fuerza política, pero me parece que está muy mal lo que está sucediendo”, indicó sobre el tema electoral.

El diputado nacional indicó que la movilización del miércoles fue la “reacción ante “formas de ejercicio y abuso de poder de sectores de la Argentina”.

Luego recordó una anécdota con su padre, el ex presidente Néstor Kirchner. “Había una presión muy fuerte durante el gobierno de Néstor de que fuera preso (Carlos) Menem, o (Fernando) De la Rúa. Él me dijo mirá, yo no manejo la Justicia pero además en nuestro país la gente no come presos. Y lo llevó adelante. Nadie, durante los 12 años, fue vedado de la oportunidad de poder presentarse en una elección”, destacó en referencia a la condena a su madre.

Santa Cruz

Por otro lado, el diputado nacional hizo referencia al cuestionamiento por las obras públicas que se hicieron en la provincia de Santa Cruz, que motivaron la denominada “Causa Vialidad”. “¿Cómo explicas el crecimiento económica de Lázaro Báez?”, le preguntaron. Al respecto, respondió respecto de la diferencia que se hace con otros empresarios a los que “les va bien” y nombró al exfuncionario Javier Iguacel. “No sé qué era antes de ser funcionario de (Mauricio) Macri, ahora es empresario petrolero”.

En ese sentido, subrayó: “Se agarran con gente de repente de muy mala manera, las estigmatizan y empiezan a darle; yo en Olivos con quien almorcé más de diez o veinte veces fue con (Héctor) Magnetto, no con Lázaro Báez” y agregó: “Y el que se llevó uno de los negocios más grandes de la Argentina, la fusión de Multicanal y Cablevisión fue Magneto; para el Grupo Clarín pareciera que lo único que está bien en esos doce años (de gobierno kirchnerista) es esa fusión”.

Lázaro Báez, empresario de la construcción de Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Más adelante, expresó: “Todos merecemos procesos, garantías y derechos justos”, mencionó sobre las instancias judiciales que condenaron a exfuncionarios y empresarios en el caso Vialidad. “Las condenas que los medios puedan hacer sobre las personas son de ellos” pero “cuando vos vas ahí, a un lugar donde definen la vida, la libertad y el patrimonio de las personas tienen que estar todas las garantías siempre dadas”.

“Lo que se ha hecho es una salvajada pocas veces vista“, insistió Máximo al tiempo que sostuvo que “tener presa gente detenida por encima de los plazos que dictaban las prisiones preventivas, desastroso”. “Si eran tan contundentes las pruebas ¿Por qué tanto abuso sobre las personas?”, se preguntó.

Luego también argumentó que, como en su momento dijo en Ángelo Calcaterra, era lógico que los empresarios de constructoras locales ganen las licitaciones en las provincias. Al respecto, afirmó: “Hay obras que yo las veo, la autovía de la entrada de Río Gallegos hoy la veo y está bastante bien y la obra de la UTN nacional está puesta ahí, y así hay un montón más”. Y hasta resaltó las “presiones” que han recibidos las familias de esas personas, “lo que han hecho con mi hermana (Florencia Kirchner), o con los hijos de otras familias que denunciaron; no está bien lo que hicieron”, subrayó.

Proscripción

El diputado nacional también insistió en que la condena que recae sobre la expresidenta funciona como una “proscripción” de carácter político, y afirmó que otros espacios ideológicos detectan ese escenario como un daño para el sistema democrático. “Otros sectores como la izquierda, que no votarían a Cristina Kirchner y disputan votos con nosotros en una elección, entienden que la condena es un acto proscriptivo no es bueno para la democracia y habla muy bien de ellos, es muy sano”, declaró. Insistió en que la sociedad exhibió una capacidad de reacción ante “formas de ejercicio y abuso de poder de sectores de la Argentina”.

“Si podemos hacer eso con la proscripción, lo podemos hacer con un montón de temas más. El peronismo deberá tomar nota cuando tenga que ser solidario con otros sectores con aquello que no es su liturgia ni su historia”, agregó.

El diputado convocó al electorado a participar de los próximos comicios, aun si decide votar en blanco. “Yo creo que hay que ir a votar. Después podés votar en blanco, pero el ejercicio de ir a votar, que los que tienen fantasías autoritarias vean que la sociedad se levanta ese día y vota en blanco pero ejerce su derecho es importante. Es el primer éxito que podemos lograr como fuerza política. Lo primero es que la cantidad de asistentes aumente. Y en eso, si podemos sacar una victoria, mejor”, afirmó Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su vivienda en el barrio porteño de Constitución. Foto: REUTERS

Durante la entrevista, el hijo de la ex presidenta recordó una reflexión íntima de Néstor Kirchner tras la derrota electoral de 2009. En ese entonces, según su testimonio recogido en la entrevista, el ex presidente le mostró una encuesta donde Cristina Kirchner tenía un 23% de imagen positiva y le manifestó: “Somos una hojita en un huracán”. Máximo Kirchner relató que, pese a ese contexto, la administración kirchnerista logró encausar una respuesta desde el poder ejecutivo.

Respecto al atentado contra la exmandataria en 2022 y sus consecuencias políticas, Kirchner consideró que hubo una movilización social importante, aunque la gestión gubernamental no logró retomar la iniciativa: “Con el atentado hay una gran movilización popular pero creo que los efectos que había dejado la pandemia, como gobierno no terminábamos de arrancar y se dio de esa manera”.

Máximo Kirchner afirmó –en otro tramo de la entrevista- que el gobierno de Javier Milei “va a concluir” en este mandato de cuatro años, descartando que el libertario sea reelecto. “No nos esperan dos mandatos de Milei, porque se van a dar cuenta de esta ficción. Esta ficción va a concluir, como dice Cristina. Había muchos pibes ayer en Plaza de Mayo que se van alejando de estas formulaciones”, consideró.