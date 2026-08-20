Máximo Kirchner será el protagonista de una nueva emisión de “Cara a Cara”, el ciclo de entrevistas de Crónica, El Streaming. El legislador dialogará con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida en una conversación que podrá seguirse desde las 18 a través de la señal.

El referente de La Cámpora llega al estudio en un contexto atravesado por el debate sobre el futuro del peronismo. El espacio busca reorganizarse, definir nuevos liderazgos y establecer una estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con Kirchner como una de las figuras de mayor peso dentro del sector.

La actualidad económica y las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei también forman parte del escenario político que rodea la entrevista. El rumbo de la gestión nacional continúa siendo uno de los principales ejes de discusión y una de las áreas sobre las que el kirchnerismo plantea sus críticas.

A su vez, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner mantiene una fuerte presencia en la agenda política y condiciona las discusiones internas de Unión por la Patria. En ese marco, las definiciones de Máximo Kirchner despiertan expectativa tanto dentro del peronismo como en el resto del arco político.

Con todos esos temas como telón de fondo, el diputado tendrá la oportunidad de expresar su mirada sobre la situación del país, el futuro de su espacio y los desafíos que enfrenta la oposición rumbo a 2027.