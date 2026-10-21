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El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) cuestionó las diferencias en la presión tributaria que enfrentan las pymes y comerciantes locales en comparación con las grandes corporaciones.

Durante su visita a la provincia de Chaco en el marco del Día de la Lealtad peronista, el dirigente sostuvo frente a los medios locales que el espacio opositor debe construir una alternativa política renovada: “Creo que tenemos que tener una propuesta que entusiasme todos los días un poquito más a los argentinos”.

Al enfocar su discurso en la desigualdad fiscal, el legislador contrapuso la situación del comercio regional frente al trato otorgado a las firmas transnacionales: “¿Cuál va a ser el sector que aporte?, hoy empresarios y comerciantes de Chaco pagan un 35% de Ganancias y las mineras y petroleras internacionales en la Cordillera o en Vaca Muerta tienen un RIGI que pagan 10% menos. Le bajaron los impuestos a las mineras y petroleras”.

En ese marco, dejó una advertencia explícita sobre eventuales modificaciones impositivas: “Que se vayan preparando estos sectores altamente beneficiados”.

Qué es el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) constituye un eje central en la estrategia del gobierno de Javier Milei para promover desembolsos en proyectos estratégicos como Vaca Muerta y el desarrollo minero. Ante este escenario, el referente fijó la postura de su sector de cara a un posible cambio de gestión: “Si ganamos las elecciones, se auditará cada uno de los RIGI“, concluyó en referencia a las empresas adheridas al beneficio fiscal.

Con sus cuestionamientos, Kirchner apuntó de manera directa contra la energía y la minería, los dos sectores extractivos e industriales que hoy lideran la generación de divisas, el crecimiento de la producción y el volumen de exportaciones en la economía argentina. Impulsadas por el desempeño de Vaca Muerta y los desarrollos metalíferos y de litio en el norte y la Cordillera, ambas actividades se han consolidado como los principales motores del superávit comercial y del ingreso de divisas al país.

De este modo, el referente peronista volvió a colocar en el centro del debate la tensión entre el incentivo estatal a las actividades extractivas intensivas en capital y la carga impositiva sobre el tejido productivo tradicional de pymes, comercios e industrias locales.