Máximo Kirchner: “Milei salta como un koala a los brazos del presidente de Estados Unidos” El diputado nacional apuntó contra el gobierno de Javier Milei, advirtió sobre el aumento de la pobreza y destacó la necesidad de recuperar la representación popular. Además, lanzó una autocrítica al peronismo y llamó a la militancia a reagruparse para enfrentar el individualismo y la deshumanización.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un encuentro con la militancia en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, se refirió a la gestión económica del gobierno de Javier Milei al sostener: “Al que le sube la luz, el gas y el transporte, ¿de qué le sirve toda esta ficción libertaria de números macroeconómicos?”.

Además, comparó a Milei con las políticas de los años 90, acusándolo de repetir el modelo de las “relaciones carnales” con Estados Unidos y de construir una administración enfocada únicamente en pagar la deuda externa: “El Estado debe estar al servicio de su pueblo , no de los intereses de los más poderosos”.

La responsabilidad del peronismo

El dirigente subrayó la necesidad de reagrupar al pueblo, sin importar a quién hayan votado: “El peronismo atraviesa una debilidad espiritual en gran parte de su dirigencia. Tenemos que ofrecerle a la sociedad un proyecto de país mejor que este. Es una obligación que nos debemos”. Advirtió sobre el crecimiento de la pobreza estructural y planteó que la prioridad debe ser combatir el individualismo promovido desde el poder: “Hoy te dicen ‘sé vos y que el resto se arregla’. Frente a eso, tenemos que acompañarnos como pueblo”.

Reconoció errores dentro del espacio político: “No venimos del gobierno de Cristina, sino de uno que no estuvo a la altura de lo que se comprometió. Cuando revisamos lo que nos pasó, que la autocrítica no sea impuesta por el adversario, sino por el propio pueblo que nos votó masivamente en 2019”.

También recordó que algunos legisladores no votaron contra el acuerdo con el FMI, lo que marcó una división dentro del espacio: “Aquellos que decían que iba a salir bien lo del FMI no los escuché más. Acá veo a Mariano Recalde, que sí votó en contra, pero no lo hicieron todos los representantes de nuestra fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires”.

Llamado a la militancia

En ese contexto, sostuvo que “nuestra tarea es que las demandas de nuestros pibes y pibas sean llevados adelante, como llevamos las de nuestra generación. Si alguno se enoja porque votaron a Milei , preguntómonos cómo dejamos ese lugar de representación vacío”.

Finalmente, reafirmó la necesidad de persistir, tomando como ejemplo la lucha por los derechos humanos: “Wado De Pedro decía que militaba esta causa pensando que nunca iba a suceder lo que pasó después del 2003, pero no dejó de insistir. Lo que demuestra esa lucha es que hay que caminar los barrios hasta que llegue alguien a la Casa Rosada con la voluntad política de cambiar las cosas”.