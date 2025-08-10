Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se llevó adelante una nueva “jornada nacional de la campaña federal y permanente en apoyo a Cristina Kirchner y en contra de la privación de su libertad. La ex presidenta de la Nación y actual presidenta del partido Justicialista Nacional cumple 6 años de arresto domiciliario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos por la causa “Vialidad Nacional”.

En este escenario, los dirigentes justicialistas de la Provincia de Buenos Aires participaron de la jornada y además realizaron recorridas y actividades sociales en Almirante Brown y Lanús (Provincia de Buenos Aires). Contaron con el saludo y la palabra de la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra detenida en San José 1111 hace dos meses tras la condena de la mafia judicial.

Máximo Kirchner agradeció el apoyo que brindan a Cristina Fernández.

Máximo Kirchner, se sumó a las jornadas en Lanús, allí y junto al intendente Julián Álvarez y los candidatos, agradeció a las y los vecinos por la presencia y el apoyo a Cristina.

“Son momentos complejos y difíciles. Si discutimos y debatimos entre nosotros, pero vamos tomados de la mano, sé que vamos a encontrar las repuestas que vamos a necesitar en este tránsito hacia 2027 para que en la Casa Rosada vuelva a haber una argentina o un argentino que no agreda a su pueblo, a sus médicos, a sus trabajadores, sino que busque protegerlos y quererlos”.

“Muchas veces puede suceder que no te salga todo bien cuando estás en un gobierno. Lo que no puede pasar es que haya un presidente que agreda constantemente a la gran mayoría de su pueblo. Y lo que no puede hacer un dirigente peronista es esconderse, tienen que estar presentes y dar la cara, organizar y conducir. Vamos a ser la generación que va a gobernar la Argentina más temprano que tarde”.