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El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral, de acuerdo con el parte difundido por autoridades sanitarias.

“Gracias a los médicos, enfermeros, enfermeras y a todo el personal del Hospital Italiano de La Plata estoy nuevamente en casa. Gracias por su profesionalismo y calidad humana”, posteó en su red social y agradeció por el “cariño y acompañamiento” recibido.

Su publicación fue acompañada con la foto del libro que eligió para leer.

“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por el director general del hospital donde permanecía internado, Roberto D. Martínez.

Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.

Fue intervenido el pasado viernes, en una operación programada, de un cistoadenoma parotídeo bilateral. Tras el procedimiento, estuvo en “postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”.

Horas antes de la cirugía, el diputado nacional le había pedido a su madre, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, que no solicitara ningún permiso especial para acompañarlo.