Una imagen importante de la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación fue la del reencuentro entre el diputado nacional Máximo Kirchner (Fuerza Patria) y el legislador nacional Facundo Prades (Provincias Unidas Por Santa Cruz).

Fue en la previa de la sesión especial donde los diputados y diputadas empezaron a tratar los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y al presupuesto universitario. Alrededor de las 17:15, los diputados rechazaron ambos vetos dando un duro golpe político al gobierno nacional.

Según pudo saber La Opinión Austral, ambos tienen buena relación, son casi contemporáneos y suelen hablar sobre la provincia de Santa Cruz.

Prades juró este miércoles en reemplazo de Sergio Acevedo, quien dejó su banca en el marco de su designación en una de las ternas para ser vocal del Tribunal Superior de Justicia.

“El voto lo voy a definir charlando con el gobernador”, había dicho en la previa Facundo Prades a Radio LU12 AM680. Calificó su asunción como una “responsabilidad muy importante” y una reivindicación personal. Recordó que en 2021, al iniciar su camino político con el hoy gobernador Claudio Vidal, muchos lo “criticaron” por su pase del radicalismo al frente electoral encabezado por el Partido SER. Hoy, muchos de quienes lo criticaron “forman parte del gobierno provincial o son autoridades elegidas por el propio SER”, sostuvo entre otras cosas.

A la hora de la votación, rechazó los dos vetos de Milei: la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.