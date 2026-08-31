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Lionel Messi confirmó su decisión de retirarse de la Selección argentina de fútbol y puso punto final a una etapa marcada por títulos, finales y momentos históricos con la camiseta albiceleste. El anuncio se conoció luego de la derrota frente a España en la última Copa del Mundo.

El astro argentino, campeón mundial en Qatar 2022 y protagonista de las finales de 2014 y 2026, explicó que la determinación le provoca un profundo dolor, pero consideró que llegó el momento de cerrar su ciclo con el seleccionado, especialmente después del fallecimiento de su papá, ocurrido el 8 de agosto.

Lionel Messi: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

A través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el capitán aclaró que las palabras fueron escritas el 21 de julio, dos días después de la final. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó en sus redes.

Y agregó: “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

El posteo estuvo acompañado por una foto de la carta manuscrita. Allí, “La Pulga” sostuvo: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar“.

La carta manuscrita con la que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección argentina.

Seguidamente, remarcó: ” Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

Lionel Messi: “Me voy con tranquilidad y orgullo”

También agradeció a su familia “por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

En el cierre de su emotiva despedida, aseguró: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“.

De esta manera, Messi cierra su recorrido con la Selección argentina después de una trayectoria que lo convirtió en una de las máximas figuras de la historia del fútbol nacional y que tuvo su punto culminante con la consagración mundial en Qatar 2022.