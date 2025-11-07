Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) llevó adelante la expulsión de dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales en su país de origen, Estados Unidos y distintos países de Europa. La acción se realizó este jueves a las 18.30 hs. por medio del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

La medida fue ejecutada en el marco de un operativo conjunto y coordinado por personal de la Dirección de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración de la Agencia de Seguridad Nacional de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la División Antisecuestro de Chile.

Los ciudadanos chilenos, miembros de un grupo delictivo especializado en hurtos y robos a domicilios de alta gama, fueron localizados en un hotel de la provincia de Buenos Aires, desde donde se dispuso su traslado para concretar la expulsión.

Además, la DNM determinó su prohibición de reingreso al país con carácter permanente, conforme lo previsto por el artículo 63 de la Ley Nº 25.871.

De esta forma, Migraciones reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria y con la cooperación internacional en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras para garantizar el respeto de los procedimientos legales y la protección del orden público.