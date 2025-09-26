Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo (69) fue dado de alta este viernes luego de pasar varios días internado y bajo observación médica en la clínica Fleni, y ya está en su casa con su familia.

El experimentado DT había tenido un episodio médico el lunes, luego del empate del domingo entre Boca 2-2 ante Central Córdoba, que lo obligó a una internación y estudios ese mismo día. Sin embargo, el martes, volvió a Boca Predio y se lo vio activo. Además, tuvo un encuentro con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, quien lo recibió con un abrazo, en una foto que se hizo viral en el Mundo Boca. Pero, lamentablemente, el miércoles otra vez debió internarse ante una nueva recaída. Hoy, tras unos días en la clínica y para la alegría de todo Boca, “Miguelo” tuvo el alta y se encuentra mucho mejor. Aunque por el momento no está confirmada su presencia en el partido que deberá afrontar Boca ante Defensa y Justicia, este sábado, en Florencio Varela.

Según indicó el cronista Diego Monroig en ESPN, el club esperará por la decisión del cuerpo médico, de la familia y, principalmente, del propio Russo. “Obviamente en Boca priorizan la salud del entrenador. Esperan, primero, lo que decida el médico, después lo que decida el entorno familiar de Russo, y después obviamente la última palabra que es la voluntad del técnico. Es lo que priorizan, y Boca va a ir detrás, respetando la voluntad del entrenador. Si no puede estar, obviamente que su cuerpo técnico se hará cargo. Y se sigue haciendo cargo como ha sido durante estos días”.

En caso de no poder decir presente, el primer equipo de Boca será dirigido por Claudio Ubeda, ayudante de Miguel Russo, y quien ha comandado los entrenamientos durante toda la semana.