El entrenador Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas del fútbol argentino, falleció el miércoles a los 69 años. En homenaje, Boca Juniors confirmó que será velado en el estadio de La Ribera, donde dejó una huella imborrable.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, señaló la institución en un comunicado.

A través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, Boca pidió respeto por la intimidad de la familia y aclaró que estará prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

Además, el club decretó duelo institucional por el fallecimiento de Russo y suspendió todas las actividades deportivas y culturales programadas para este jueves.

Miguel Ángel Russo, recordado por su extensa trayectoria y por haber sido campeón con Boca en la Copa Libertadores 2007, será despedido por miles de hinchas que lo reconocerán como parte de la historia grande del club.