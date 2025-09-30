Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei expresó este martes que después de los comicios del 26 de octubre deberá conformar “otro equipo” para conducir el Gabinete Nacional, mientras descartó que exista una disputa interna entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Consultado acerca de una eventual pelea de poder entre ambos, respondió con un contundente “es falso”; además afirmó que continuarán en sus funciones con un “sí, absolutamente”. Y cuando le preguntaron si podría romperse el denominado “triángulo de hierro”, replicó con un categórico “no”.

Karina Milei y Santiago Caputo.

“Lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro”, sostuvo diálogo con A24. De igual modo, dijo que “la basura que inventan los que no están adentro son mentiras, es más, el 80 por ciento de lo que se lee en los diarios es falso”.

En relación al Gabinete, señaló que después de las elecciones “va a haber recambios”, ante la salida de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires. “Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo”, enfatizó.

También brindó un respaldo explícito a Martín y Eduardo “Lule” Menem. Sobre el primero aseguró que tiene “confianza total y absoluta”, y respecto del segundo opinó que trabaja con la secretaria general de la Presidencia “y no hay ningún problema”. Para cerrar, sentenció: “Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”.