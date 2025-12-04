Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei cerró este miércoles el Encuentro de Líderes en La Rural, donde expuso ante empresarios sobre el esquema de flotación del dólar, la acumulación de reservas y los desafíos de la política económica actual. “Las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad”, afirmó, en defensa del sistema cambiario.

Según explicó, el objetivo es evitar saltos abruptos “después de 90 años de que estafaran a los argentinos”. Además, criticó a quienes presionan para acelerar la acumulación de reservas: “¿Qué es eso de acumular reservas si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la rolleo en el mercado?”.

En relación al boom de compras en plataformas como Shein y Temu, el mandatario sostuvo que la apertura económica mejora el bienestar: “Si un sector quiebra es porque el bien que se trae de afuera es mejor y/o más barato. Eso genera ahorro y mayor productividad”.

Cuestionó con dureza a quienes piden protección industrial: “¿Salvamos a un prebendario tiracoimas a políticos y periodistas, o a los argentinos?”.

Comparación con Macri y defensa del ajuste

El Presidente volvió a diferenciar su gestión de la de Mauricio Macri. “No se puede comparar con 2017 porque nunca se hizo el ajuste fiscal. Se tomaron 60.000 millones de dólares neto”, apuntó. En contraposición, afirmó: “Nosotros cancelamos deuda y tenemos superávit fiscal”.

En ese marco, lanzó una frase que generó impacto entre los presentes: “Si yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles llevaría mi nombre.”

Milei apuntó contra analistas que, según él, manipulan promedios cambiarios: “Que quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos es todo un tema”. También cuestionó que se ignoren variables fiscales: “Bajamos el gasto público 30% en términos reales; eso permite un tipo de cambio real más bajo”.

A su vez, citó estudios que amplían los rezagos monetarios a 26 meses para justificar el control estricto sobre la base monetaria y reiteró: “No queremos ver más inflación en la Argentina”.