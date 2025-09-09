Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a España, originalmente previsto para el jueves 11 de septiembre, tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones que definieron la composición de la Legislatura bonaerense. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario no partirá hacia Madrid, aunque aclararon que la salida nunca estuvo completamente confirmada.

El plan inicial contemplaba la partida de la comitiva presidencial el domingo 14 de septiembre, con posibilidades de adelantarla al jueves 11. Además, se consideraba una escala en Portugal para encuentros con autoridades locales, idea que finalmente fue descartada.

Milei no tenía previsto reunirse con representantes del gobierno español de Pedro Sánchez. Su intención era asistir al segundo encuentro de los Patriots, organizado por el partido opositor VOX, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El anfitrión, Santiago Abascal, busca reunir a más de 14 mil asistentes, con la presencia de líderes de la derecha internacional, y por ese motivo extendió la invitación al libertario. El evento conservador se desarrollará en dos jornadas: la primera con paneles de debate y la segunda con disertaciones individuales.

Finalmente, el mandatario debió cancelar su cuarta visita a Madrid, donde también planeaba encuentros con empresarios, luego de la débil performance de su espacio en las elecciones bonaerenses, en las que Fuerza Patria lo superó por más de 13 puntos y medio. Con la mirada puesta en los comicios nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado encara una intensa semana de actividades.

Con dos reuniones de Gabinete celebradas el lunes posterior a la derrota, este martes reeditó la mesa política con sus colaboradores más cercanos. En paralelo, la coordinación política de la provincia de Buenos Aires, con participación del PRO, analiza detalladamente los resultados del domingo.

Para el miércoles, el líder de LLA proyecta reunir nuevamente a los ministros con el objetivo de ordenar la estrategia y mediar en las diferencias surgidas dentro del Triángulo de Hierro, que enfrenta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el asesor Santiago Caputo, en torno a los armados y el sistema de alianzas con los aliados.