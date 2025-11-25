Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei retoma este martes su agenda oficial con una reunión de Gabinete atravesada por dos urgencias: la presentación de los nuevos ministros y el reordenamiento político que exige la discusión del Presupuesto 2026 en medio de un frente financiero convulsionado.

En la Casa Rosada, el Presidente recibe a Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, y al Teniente General Carlos Presti, nuevo titular de Defensa. Ambos reemplazan a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán como legisladores el 10 de diciembre con la misión de reforzar la primera minoría y negociar el paquete de reformas que el Ejecutivo quiere tratar en sesiones extraordinarias.

Monteoliva es considerada por el oficialismo como la garante de la continuidad de la “Doctrina Bullrich” en materia de seguridad y combate al narcoterrorismo. En tanto, el desembarco de Presti -primer militar de alto rango a cargo de Defensa desde el regreso democrático- busca enviar un mensaje ideológico claro: normalizar y reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, el Gobierno intenta contener el impacto político de la suspensión del crédito de US$20.000 millones que bancos internacionales (JP Morgan, Citi y Bank of America) habían comprometido con el aval de Scott Bessent. Según reveló The Wall Street Journal, las entidades solo estarían dispuestas a liberar entre US$4.000 y 5.000 millones, monto insuficiente para dar tranquilidad a los mercados. La consecuencia inmediata fue una nueva escalada del Riesgo País.

Pese al revés, en el entorno presidencial aseguran que el respaldo de Washington para afrontar compromisos con el FMI está garantizado. Además, Milei evalúa viajar a Estados Unidos en diciembre para el sorteo del Mundial 2026 y buscar una foto con Donald Trump que funcione como señal política hacia los mercados.