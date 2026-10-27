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El Gobierno nacional designó a Claudio Ricardo Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Camboya, según lo establecido en el Decreto 1274/2026, fechado el 26 de octubre y publicado este martes en el Boletín Oficial.

La designación fue dispuesta sin perjuicio de las funciones que el diplomático desempeña actualmente como representante argentino ante el Reino de Tailandia. De esta manera, Gutiérrez asumirá también la representación diplomática en Camboya.

De acuerdo con los considerandos del decreto, el Gobierno camboyano ya había otorgado el plácet de estilo, es decir, el consentimiento necesario para la designación del representante diplomático argentino en ese país.

La continuidad de sus funciones en Tailandia

Gutiérrez había sido designado embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Tailandia mediante el Decreto 878/2025, del 12 de diciembre de ese año.

La nueva disposición amplía sus funciones diplomáticas al incorporar la representación ante Camboya, sin establecer el cese de su cargo anterior.

El decreto también señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto intervino en el procedimiento correspondiente.

La medida se sustenta en las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional previstas en el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a nombrar y remover embajadores y otros ministros plenipotenciarios con acuerdo del Senado.

El Decreto 1274/2026 lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno Magrane. Además, establece que los gastos derivados de su cumplimiento serán imputados a las partidas específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Quien es Claudio Gutiérrez

Claudio Ricardo Gutiérrez es un diplomático de carrera con más de tres décadas de trayectoria en el Servicio Exterior argentino. Licenciado en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales, cuenta con especializaciones en Comercio Exterior y negociaciones ambientales internacionales.

Se desempeñó como embajador en Vietnam y actualmente representa a la Argentina ante el Reino de Tailandia, además de haber ocupado funciones diplomáticas en Ecuador, Nicaragua, Colombia, China y Brasil. También fue cónsul general en Shanghái y Río de Janeiro, y ejerció distintos cargos en la Cancillería vinculados con la integración regional, el medio ambiente, el comercio exterior y los recursos humanos.

Entre sus antecedentes profesionales se destacan su participación en la organización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, realizada en Buenos Aires en 2017, y su gestión para impulsar las exportaciones argentinas a Vietnam. Su labor diplomática fue reconocida con distinciones otorgadas por los gobiernos de Perú y Vietnam.