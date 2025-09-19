Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en una flexibilización clave para los profesionales argentinos que trabajan para el exterior. El Banco Central (BCRA) dejó sin efecto el límite anual de USD 36.000 que regía para el ingreso de dólares provenientes de la exportación de servicios.

La medida, oficializada a través de la comunicación A 8330, permite que las personas humanas que presten servicios a clientes en el extranjero puedan utilizar el mecanismo de excepción a la obligación de liquidar divisas sin tope de monto.

Hasta ahora, quienes cobraban por trabajos realizados fuera del país -como programadores, diseñadores, consultores, traductores y otros profesionales independientes- debían ajustarse a un máximo de 36 mil dólares anuales para mantener parte de esos ingresos en cuentas en el exterior o ingresarlos al mercado local sin convertirlos a pesos.

Con esta decisión, el Ejecutivo apunta a incentivar el ingreso de divisas, reducir la brecha de dólares paralelos y dar un estímulo a la economía del conocimiento y a los freelancers que trabajan con clientes internacionales.

La nueva normativa ya está en vigencia y se enmarca dentro de la política del Gobierno de “liberación del cepo cambiario por etapas”, con la que busca normalizar el mercado y atraer dólares a la economía formal.