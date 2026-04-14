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El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo último y que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.

Milei: “El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer”.

Elevando su tono de voz, remarcó que el país se encuentra en el camino correcto. “Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impactar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió Milei.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió.

“Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro. También mencionó que si su gobierno no resuelve los problemas, no tiene inconvenientes en volver al sector privado. “Nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado”, lanzó. Pero remarcó que cree que la economía mejorará, un mensaje que dio todo el oficialismo a lo largo de la jornada.

El sector empresarial y político escuchó atentamente al Presidente.

Milei ratificó el rumbo de ajuste fiscal que lleva adelante su gestión. “La motosierra no se detiene. Vamos a seguir recortando el gasto público. Los impuestos son un robo”, sostuvo.

También hizo referencia a la política monetaria y sostuvo: “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación”. En ese sentido, remarcó que no habrá cambios en la estrategia económica: “No vamos a salir del manual de hacer las cosas”.

El jefe de Estado arribó al lugar pasadas las 18 rodeado de la custodia presidencial de Casa Militar. Evitó cualquier contacto con la prensa pero quiso estar cerca de sus ministros presentes en el lugar. Aparecieron cerca de él Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Pablo Quirno, el Canciller, y Mario Lugones, ministro de Salud.