El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron esta mañana una reunión completa del Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, con el objetivo de avanzar en la estrategia legislativa rumbo al Presupuesto 2026 y la reforma laboral. El encuentro, que comenzó a las 9:30 y finalizó minutos antes de las 11, reunió a los nueve ministros y a los funcionarios de máxima confianza del Gobierno.

Esta reunión se desarrolló tras la ronda individual que lideró Adorni para detectar las principales urgencias de cada cartera. Entre los temas centrales figuraron las estrategias del Poder Ejecutivo para sumar adhesiones provinciales y de bloques aliados al Presupuesto 2026, así como el avance de la reforma laboral en coordinación con los equipos técnicos encabezados por Federico Sturzenegger.

Participantes y nuevas altas del Gobierno libertario

El mandatario llegó minutos antes de las 9, seguido por los ministros Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Posteriormente ingresaron: Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía).

Entre los invitados especiales estuvieron el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, y Alejandra Monteoliva, quienes serán las nuevas altas en Defensa y Seguridad una vez que Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos. Ambas fueron presentadas ante el resto de los funcionarios durante la reunión.

Además, participaron las secretarias María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y Karina Milei (General de Presidencia), el asesor presidencial Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Coordinación interministerial y comunicación presidencial

El equipo de comunicación de Presidencia difundió un video en el que se muestra al presidente Milei saludando efusivamente a los ministros, especialmente a Petri, Santilli y Bullrich. La nueva gestión apunta a fortalecer la coordinación interministerial, replicando estas reuniones cada 10 días para mantener un diálogo constante entre las carteras y garantizar un avance fluido de la agenda legislativa.

Consejo de Mayo y el Presupuesto 2026

Este miércoles se realizó el último encuentro del Consejo de Mayo antes del 15 de diciembre, fecha límite para presentar el documento con los proyectos de ley que materialicen los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Si bien los detalles se mantienen bajo reserva, una fuente cercana al cuerpo aseguró que el documento podría no incluir la rediscusión sobre la distribución de los fondos coparticipables, un pedido expresamente solicitado por las provincias. Asimismo, la reforma previsional no formó parte del temario, a pesar de que representa puntos clave del acuerdo firmado en Tucumán.

Próximos pasos del Gobierno de Milei

El Ejecutivo continúa afinando su estrategia para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. Además, la coordinación con los equipos técnicos sobre la reforma laboral busca generar consensos que permitan avanzar con rapidez en el Congreso. Las nuevas incorporaciones en Defensa y Seguridad, junto con la planificación interministerial, apuntan a fortalecer la gobernabilidad y consolidar la agenda legislativa del Gobierno libertario.