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El Gobierno nacional envió al Senado los proyectos de reforma de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una decisión que apunta a reactivar la actividad legislativa. Fuentes parlamentarias confirmaron que ambas iniciativas ingresaron este sábado por la Cámara alta.

La definición se tomó tras una reunión en Casa Rosada con la participación de Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. En ese encuentro, el oficialismo ordenó la estrategia parlamentaria para las próximas semanas.

Ingreso por el Senado y estrategia legislativa

El Gobierno eligió el Senado como cámara de origen para ambos proyectos. En ese ámbito, el oficialismo logró consolidar una mayoría que considera clave para el avance de las iniciativas. Esa decisión también busca facilitar el tratamiento posterior en Diputados, en caso de que surjan cambios durante el debate.

Según indicaron fuentes legislativas, el oficialismo pretende establecer una base sólida desde el inicio del trámite parlamentario y reducir el margen de modificaciones en la segunda revisión.

Reforma de la Ley de Salud Mental y Discapacidad

Las reformas a la Ley de Salud Mental y a la Ley de Emergencia en Discapacidad forman parte de un paquete de iniciativas que el Ejecutivo considera prioritarias. Con estos proyectos, el Gobierno busca instalar nuevamente temas en la agenda del Congreso y retomar el ritmo de sesiones.

El contenido específico de las reformas se discutirá en comisiones una vez que se formalice el giro parlamentario correspondiente.

Prioridades del Gobierno en el Congreso

Además de estas iniciativas, el Ejecutivo analiza acelerar el tratamiento de otros proyectos. Entre ellos figuran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada Ley Hojarasca.

El oficialismo prevé avanzar con el proyecto Hojarasca en comisión el próximo martes y, si logra dictamen, llevarlo al recinto al día siguiente. En el caso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado.

Sectores de la oposición dialoguista plantearon reparos sobre modificaciones que no contaron con consenso durante la exposición del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Por ese motivo, aún no hay fecha definida para el dictamen.