Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei dio a conocer que trabaja en la conformación de un grupo regional de centroderecha integrado por diez países, con el objetivo de “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

La iniciativa fue mencionada durante una entrevista grabada el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer, que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

A través de sus redes sociales, Oppenheimer señaló que el reportaje se realizó en la Casa Rosada, donde el presidente de la Nación opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”

En un adelanto publicado en Instagram, Milei ratificó su intención de impulsar un bloque regional de derecha, aunque aclaró que todavía no definieron su denominación. Según explicó, el eje central será la defensa de las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, afirmó. Luego precisó que la propuesta apunta a “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”.

En ese marco, sostuvo que “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

El proyecto contempla la participación de los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura, junto a los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Perú, José Jeri; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Mulino, y República Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista circuló pocas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes más influyentes del año.