Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei presentó este viernes en Córdoba la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y pidió al electorado que al momento de votar no se deje llevar por “las mentiras de un chimentero berreta“.

Con esas palabras hizo referencia al periodista Jorge Rial, con trayectoria en el periodismo de espectáculos, quien difundió en su programa de streaming los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en ese organismo.

“No paran desde el Congreso de torpedear los logros de esta gestión, nuestra política fiscal. Y recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No nos vamos a dejar por las mentiras de un chimentero berreta”, expresó.

Milei lanzó su campaña en Córdoba y criticó a Jorge Rial.

Milei recordó que la economía avanzaba hasta hace unos meses, pero en ese momento “el partido del Estado se asustó porque vio como progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, continuó el mandatario ante la ovación de los militantes libertarios presentes en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.

Agregó que “quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia) Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos, el choreo mas grande de la historia de la humanidad”. En otro tramo, envió un mensaje de aliento a la militancia luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la inestabilidad económica de los últimos días.

Milei arengó a militancia en Córdoba.

“No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino, fracasar de vuelta. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar. Claro que se puede, vamos carajo”, enfatizó.

Acompañaron al jefe de Estado el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Leé más notas de La Opinión Austral