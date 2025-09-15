Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei le tomó juramento formalmente al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Catalán juró en el Salón Blanco y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Estaban presentes en el acto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la presidencial, Karina Milei; los ministros Luis Petri, Guillermo Francos, Luis Caputo, Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona. Además, estaba la familia de Catalán, a quienes el presidente Milei saludó una vez finalizado el acto.

Catalán tendrá la tarea de recomponer el diálogo con los gobernadores en un momento clave del Gobierno, en en cual el Ejecutivo tensó al máximo el vínculo tras vetar la ley de reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

“Vamos a tratar de hablar con todos”, sostuvo el funcionario en diálogo con la prensa acreditada, luego de que el presidente le tomara juramento. “Vamos a poner todo el esfuerzo en tener una relación más fluida”, añadió en la misma línea, al tiempo que añadió: “Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno”.

Nación giró $12.500 millones en ATN a cuatro provincias

El viernes pasado, luego de que vetara la Ley de reparto de los ATN, el gobierno transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a cuatro provincias: Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones, según un informe de Politikón Chaco.

El informe de la consultora señala que, aunque las razones de emergencia que justifican estos envíos aún no han sido esclarecidas, es notable que la cantidad transferida supera ampliamente los $3.000 millones que se habían enviado durante el mes de agosto.

La agenda del Presidente continuará este lunes con la grabación de la cadena nacional, por la tarde, para presentar el proyecto de Presupuesto 2026. Será emitido desde las 21 horas.