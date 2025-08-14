Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei afirmó hoy que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, al polarizar con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Además, felicitó a “El Jefe”, en alusión a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada en un reducto de atraso”, dijo Milei al cerrar el acto que LLA realizó en el club Atenas de la ciudad de La Plata. Cabe recordar que LLA tendrá representación en los 24 distritos del país, entre ellos, Santa Cruz.

“Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió. El mandatario llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”, y calificó al gobernador como “comunista enano”. También dijo que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

El acto se realizó en las instalaciones del Club Atenas.

Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, dijo sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.

El líder de La Libertad Avanza cerró su discurso con el mismo foco que atravesó la jornada. Con la frase “kirchnerismo nunca más”, el jefe de Estado se despidió abundando en cuestionamientos hacia el desempeño de sus adversarios políticos en la provincia de Buenos Aires.

“Desde hace décadas, la provincia de Buenos Aires se marchita en vez de crecer. En definitiva, ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de rueda con sobreprecio pidiéndote que les des las gracias por la gestión. Le quieren hacer creer a la gente que su libertad depende de que se inaugure un edificio del ministerio de la mujer por cuadra en vez de que se pueden tomar el colectivo sin que les roben o que los maten”, indicó el presidente

Durante el acto, dirigentes como José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli se sacaron selfies con otros asistentes. En los alrededores hubo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del club Atenas.