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El presidente Javier Milei no participará del homenaje que la Iglesia argentina realizará el próximo martes 21 de abril en la basílica de Nuestra Señora de Luján, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, debido a un viaje oficial a Israel para participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país.

La Conferencia Episcopal Argentina celebrará a las 17 una misa en el santuario mariano, presidida por su titular, monseñor Marcelo Colombo, con la presencia de obispos de todo el país. La ceremonia podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la basílica e incluirá además una peregrinación previa desde la casa de retiros El Cenáculo, en Pilar, hasta Luján.

Según informó el director de Comunicación y Prensa del Episcopado, presbítero Máximo Jurcinovic, la jornada busca no solo recordar al pontífice argentino, sino también renovar su legado pastoral y su enseñanza para la Iglesia local. La conmemoración incluirá además una invocación interreligiosa por la paz y el diálogo, con la participación de representantes de distintas confesiones y autoridades invitadas.

En ese marco, se extendieron invitaciones a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, aunque el presidente Milei no asistirá por su viaje oficial a Israel.

El mandatario permanecerá en ese país entre el 19 y el 22 de abril, donde fue invitado a participar de los actos por el Día de la Independencia de Israel, incluyendo la tradicional ceremonia de encendido de antorchas prevista para el 21.

La visita marcará su tercera estadía oficial en Israel desde el inicio de su gestión, en un contexto de estrechamiento de la relación bilateral. El viaje fue difundido inicialmente por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y replicado por el propio presidente en su cuenta de X.

En ocasiones anteriores, Milei ha reforzado públicamente su alineamiento con Israel y Estados Unidos, llegando a definirse como “el presidente más sionista del mundo”. En paralelo, sectores diplomáticos israelíes han mencionado la posibilidad de que el mandatario argentino aproveche la visita para avanzar en la eventual apertura de la embajada en Jerusalén, aunque desde ese país aclararon que el traslado aún no está confirmado.

La coincidencia entre el homenaje al papa Francisco y el viaje presidencial reaviva el foco sobre la agenda internacional del mandatario, en una semana de fuerte carga simbólica tanto para la Iglesia argentina como para la política exterior del Gobierno.