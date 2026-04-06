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El presidente Javier Milei dispuso la realización de un acto de distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate. La decisión quedó establecida en el Decreto 218/2026, publicado el 6 de abril de este año en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en la conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que se cumplirá el viernes 2 de abril de 2027. El acto tendrá carácter conmemorativo, simbólico y testimonial.

Reconocimiento a veteranos y caídos

El decreto recordó que la Ley 24.950 declaró “Héroes nacionales” a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de 1982. También mencionó la Ley 27.399, que estableció el 2 de abril como feriado nacional inamovible en homenaje a los veteranos y caídos.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo planteó la necesidad de mantener vigente el reconocimiento a quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional y a sus familias.

Organización del acto oficial

El artículo 1° del decreto dispuso la realización del acto, mientras que el artículo 2° instruyó a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, a arbitrar los medios necesarios para su implementación.

Ese organismo definirá las modalidades y formalidades del evento. El gasto correspondiente se cubrirá con partidas asignadas a la Jurisdicción 20-01 de la Secretaría General.

Soberanía y memoria

El texto oficial señaló que el acto busca reafirmar los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes.

Además, el decreto indicó que la medida forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para transmitir a las generaciones futuras el reconocimiento a quienes participaron en el conflicto.