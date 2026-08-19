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El presidente Javier Milei participará este jueves 20 de agosto de la 23° edición de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
El encuentro se desarrollará en el Alvear Palace Hotel y reunirá a referentes del sector público y privado para analizar el escenario económico y político del país, además de los desafíos vinculados al desarrollo y las inversiones.
La Opinión Austral realizará una cobertura exclusiva del evento,para acercar todos los detalles de la jornada.
Milei tiene previsto brindar su discurso a las 12:30 horas, en una jornada que contará con la presencia de funcionarios nacionales y representantes del ámbito empresarial.
La agenda de funcionarios
Además del mandatario, participarán de la conferencia el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La presencia del equipo económico y de funcionarios vinculados a la gestión del Estado estará vinculada a uno de los ejes centrales del encuentro: las perspectivas de la Argentina y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo y las inversiones.
Un encuentro entre el sector público y privado
La conferencia será encabezada por Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).
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