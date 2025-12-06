El presidente Javier Milei encabezó en el Área Material Río Cuarto, Córdoba, el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. El Gobierno definió esta incorporación como un hito estratégico que, según el mandatario, “incrementa la seguridad de todos los argentinos” y recupera capacidades operativas perdidas durante décadas.

Milei sostuvo que la llegada de la flota marca “un día histórico para todos los argentinos” y afirmó que los F-16 se convierten desde ahora en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”. Remarcó que esta etapa busca revertir el destrato de las últimas décadas hacia las Fuerzas Armadas y reconstruir su vínculo con la sociedad.

El Presidente destacó la demostración aérea y defendió su política de defensa

Durante su discurso, Milei destacó la demostración aérea que incluyó un sobrevuelo sobre la Casa Rosada, la Avenida de Mayo, Aeroparque y la Avenida 9 de Julio. Según el mandatario, el operativo permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

El jefe de Estado cuestionó a los sectores que criticaron la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa. Aseguró que parte del debate surge de una “posición infantil” y acusó al kirchnerismo de promover durante veinte años una “demonización de las Fuerzas Armadas”. Defendió la designación de Presti porque, dijo, responde a idoneidad técnica y moral.

Soberanía, desarrollo y fuerzas armadas: el eje del mensaje presidencial

Milei propuso abrir un debate sobre el concepto de soberanía y afirmó que ningún país puede desarrollarse sin una economía fuerte y sin capacidades militares que respalden ese crecimiento. Sostuvo que durante dos décadas los gobiernos anteriores “dejaron al país pobre e indefenso”.

El Presidente afirmó que su administración busca construir una Argentina “que se toma en serio a sí misma y que pretende recuperar protagonismo internacional”. En ese sentido, definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”.

Los seis F-16 incorporados al país y el plan operativo para 2025

El primer lote está integrado por cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM. Las aeronaves llegaron al país tras un vuelo ferry desde Dinamarca, acompañadas por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un Hércules destinado a misiones de búsqueda y rescate.

Tras las tareas de reacondicionamiento en el Área Material Río Cuarto, los aviones se transferirán a la VI Brigada Aérea, en Tandil. La Agencia Noticias Argentinas informó que el Gobierno proyecta avanzar en nuevas etapas del programa durante 2025, mientras continúa el entrenamiento de pilotos y personal técnico especializado.

El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires

Antes del acto central, los F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires. El cronograma oficial incluyó un paso a dos mil pies sobre la Casa Rosada, un recorrido por Avenida de Mayo, un viraje hacia Aeroparque y una pasada final por la Avenida 9 de Julio antes de regresar a Río Cuarto.

La actividad funcionó como antesala de la presentación formal y buscó que la población reconociera visualmente a las nuevas aeronaves que integrarán la defensa aérea nacional.

Funcionarios presentes en el acto

Del evento participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa saliente, Luis Petri; su sucesor, Carlos Presti; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.