El presidente Javier Milei se reunió esta noche en Olivos con el diputado nacional y primer candidato por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio de la controversia por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, denunciado por narcotráfico.

El jefe de Estado se encontró con Espert en la residencia presidencial mientras circulaban fuertes versiones sobre su posible exclusión de la nómina oficialista en el principal distrito electoral del país.

Horas antes, el presidente había recibido al exmandatario Mauricio Macri, quien –según supo Noticias Argentinas– planteó como condición para acompañarlo la salida de Espert de la lista.

No obstante, el candidato publicó un tuit confirmando su continuidad: “No me bajo nada”. La situación del actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se complicó a lo largo de la semana, hasta alcanzar un punto crítico.

Las explicaciones ofrecidas por el funcionario no convencieron al PRO ni a parte del círculo oficialista, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes manifestaron públicamente sus dudas. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, escribió Espert en su cuenta de X, al responder un mensaje de Eduardo Feinmann.